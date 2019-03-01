الاتحاد والاهلي بث مباشر يلا شوت Itihad Jadda | رابط مباراة الأهلي ضد الإتحاد “الاسطورة...

نتابع معكم الاتحاد والاهلي بث مباشر، رابط مباشر لمتابعة المباراة بدون تقطيع، وذلك اليوم الجمعة 1-3-2019 عبر رابط الاسطورة لايف Livehd7، مباراة هامة بين إتحاد جدة والأهلي السعودي، من أجل الصراع على المربع الذهبي بالنسبة للأهلي السعودي، والصراع على الخروج من النفق المظلم للإتحاد السعودي، ونتابع توقيت المباراة على قناة السعودية الرياضية إتش دي، تابع لايف المباراة بدون تقطيع.

الاتحاد والاهلي بث مباشر

ملعب الجوهرة المشعة يستقبل اليوم مباراة العودة بين الإتحاد السعودي والأهلي، بعد أن انتهت مبارة الذهاب لصالح الأهلي السعودي بنتيجة 3-1، ونتابع ترتيب الدوري السعودي، من أجل سهولة متابعة المباراة، وقبل اللقاء نتابع البث المباشر، شارك المقال الآن للوصول لمعرفة أكثر.

قبل بدء المباراة نقوم بنقل الفيديو الخاص بالبث المباشر، من أجل متابعة أفضل، قم بوضع المقال في المفضلة، وفي حالة توقف البث قم بإعادة تحميل الصفحة من أجل متابعة أفضل، تابع المقال وشاركه مع الأصدقاء، ونحن معكم بتحديث القناة الناقلة للدوري السعودي، مباراة الأهلي السعودي ضد الإتحاد لايف بدون تقطيع الآن، وأخبار عن بطولات الأندية تجدها في السطور المقبلة.

ترقب المباراة اليوم بالمساء في الجولة الثانية والعشرون من عمر الدوري الممتاز.

رابط بديل للبث المباشر الأهلي والإتحاد

رابط البث المباشر

نقوم بتوفير البث المباشر المناسب لجميع سرعات الإنترنت، ونتابع معكم البث الخاص بالمباراة، ونقوم بالتحديثات اللازمة من أجل متابعة أفضل، ونتابع معكم مباريات اليوم بشكل عام.

ترتيب الفرق بالدوري السعودي

فريق يأمل في الإبتعاد عن منطقة الهبوط، وهو نادي الإتحاد السعودي، وفريق يأمل في الوصول للمربع الذهبي، وهو النادي الأهلي السعودي، يحتل الآن النادي الأهلي السعودي المركز الخامس، وذلك برصيد نقاط 36، من أصل إحدى وعشرون مباراة خاضها النادي، فاز في إحدى عشر مباراة، وتعادل في ثلاث مباريات، وخسر في سبع مباريات، ويأمل في الوصول للمربع الذهبي وتخطي نادي التعاون بالجدول، وللأهلي رصيد أهداف 13 هدف، بعد أن سجل 43 هدف، واستقبلت شباكه 30 هدف، وله فارق أهداف 13 هدف حتى الآن.

بينما نادي الإتحاد السعودي، يأمل في الخروج من الكبوة المستمرة منذ بداية الموسم، حيث خاض الإتحاد 21 مباراة، ولم يفز سوى في ثلاث مباريات فقط، وتعادل في ست مباريات، وخسر في إثنى عشر مباراة، وسجل 21 هدف في شباك المنافسين، بينما استقبلت شباكه 35 هدف، وفي حالة الفوز اليوم، سوف للمركز الرابع عشر، وهو الآن يحتل المركز 15 في جدول الترتيب.

سجل الأبطال

نتابع معكم سجل بطولات نادي الإتحاد السعودي، والنادي الأهلي السعودي.

بطولات نادي الإتحاد

الدوري السعودي 8 ألقاب كأس الملك 9 ألقاب كأس ولي العهد 8 ألقاب كأس الأمير فيصل بن فهد 3 ألقاب دوري أبطال آسيا لقبين

بطولات النادي الأهلي

كأس خادم الحرمين 13 لقب كأس ولي العهد 6 ألقاب الدوري السعودي الممتاز 3 ألقاب كأس السوبر السعودي لقب واحد كأس الأمير فيصل بن فهد 5 ألقاب

نتيجة مباراة الذهاب

يأمل نادي الإتحاد في عدم تكرار سيناريو مباراة الذهاب، حيث خسر الإتحاد بنتيجة 3-1 لصالح الأهلي السعودي، وذلك في في نوفمبر 2018، سجل الأهداف عمر السومة وعبد الله السعيد وعبد الفتاح عيسري للنادي الأهلي، بينما سجل فهد المولد هدف الإتحاد الوحيد.

بطاقة المباراة