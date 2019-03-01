مواعيد مباريات اليوم في الدوريات الأوروبية

أسامة حافظ يقام اليوم الجمعة مباريات بدوريات أوروبا وأبرزها.. الدوري الإسباني الدرجة الأولى

رايو فاليكانو مع جيرونا 10:00 مساء الدوري الإيطالي

كالياري مع انتر ميلان 9:30 مساء

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