رياضة | "العين الحمراء" شعار جروس مع لاعبي الزمالك لعودة الانتصارات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "العين الحمراء" شعار جروس مع لاعبي الزمالك لعودة الانتصارات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه السويسري جروس المدير الفني للزمالك رسالة تحذير للاعبي الفريق خلال مران الأمس من غضب أي لاعب بسبب عدم مشاركته فى المباريات أو أى لاعب يتم تغييره خلال أي مباراة بالتجميد والاستبعاد من التشكيلة الأساسية والجلوس على دكة البدلاء.

وشدد جروس على أنه لم ولن يسمح لهم بذلك وعليهم جميعا أن يعلموا أنه لم يظلم أي لاعب مهما كان وهدفه مصلحة الفريق أولا وأنه لا يعرف المجاملة في عمله.

يذكر أن الزمالك يواصل استعداده لمواجهة بترو أتلتيكو الأنجولي في الجولة الرابعة لمباريات دور المجموعات في الكونفيدرالية الأفريقية الأحد المقبل، حيث يحتل الزمالك المركز الأخير فى المجموعة برصيد نقطتين بينما يحتل بترو أتلتيكو المركز الثاني برصيد 4 نقاط ويأتي خلفه نصر حسين داي الجزائري في المركز الثالث برصيد 4 نقاط، في حين يتصدر جورماهيا الكيني ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط.

وكان السويسرى كريستيان جروس ، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك ، أعلن عن قائمة الفريق التى سوف تسافر اليوم الجمعة، متجهة إلى أنجولا ، لخوض مباراة بترو اتليتكو فى الجولة الرابعة لدور المجموعات بالكونفدرالية الإفريقية ، والتى ستقام الأحد المقبل .

وضمت قائمة الزمالك التى أعلنها جروس لمواجهة بترو اتليتكو كلا من :

فى حراسة المرمى : محمود عبد الرحيم " جنش " – عماد السيد – عمر صلاح

فى خط الدفاع : محمد عبد السلام – محمد عبد الغنى – حازم امام – حمدى النقاز – بهاء مجدى – عبد الله جمعه – محمود حمدى الونش

فى خط الوسط : يوسف اوباما – فرجانى ساسى – ايمن حفنى – محمود عبد العزيز – ابراهيم حسن – احمد مدبولي – محمد حسن – أحمد سيد زيزو -

فى خط الهجوم : عمر السعيد – حميد احداد – خالد بوطيب.