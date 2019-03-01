رياضة | مواجهات نارية تنتظر آرسنال في شهر مارس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مواجهات نارية تنتظر آرسنال في شهر مارس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنتظر نادي آرسنال تحت قيادة المدرب أوناي إيمري، خلال شهر مارس عدداً من المباريات النارية سواء في الدوري الانجليزي أو في الدوري الأوروبي. ويحتل نادي آرسنال حالياً المركز الرابع بجدول ترتيب فرق بطولة الدوري الانجليزي الممتاز برصيد 56 نقطة حيثُ لعب 28 مباراة وحقق الفوز في 17 مباراة وتعادل 5 مباريات وخسر 6 مباريات. وفيما يلي نرصد لكم مواجهات شهر مارس بالنسبة لنادي آرسنال والمحترف في صفوفه نجمنا المصري محمد النني: - يوم 2 مارس: توتنهام × آرسنال في الدوري الانجليزي - يوم 7 مارس: رين الفرنسي × آرسنال في الدوري الأوروبي - يوم 10 مارس: آرسنال × مانشستر يونايتد في الدوري الانجليزي - يوم 14 مارس: آرسنال × رين الفرنسي في الدوري الأوروبي