شوبير: الزمالك قادر على الفوز أمام بترو أتليتكو.. فيديو

عمرو ابوبكر

قال الإعلامي أحمد شوبير، إن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك قادر على الفوز أمام منافسه بترو اتليتكو، في مباراة إياب دور المجموعات في البطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وأضاف شوبير خلال برنامجه ملعب أون المذاع على فضائية أون سبورت، أن تعادل الزمالك في المباراة القادمة غير مرضي للجماهير، وغير مبشر لتأهل الفريق الأبيض، لذلك لابد أن يفوز ليجدد آمال تواجده في البطولة.