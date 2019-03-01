عمرو ابوبكر
قال الإعلامي أحمد شوبير، إن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك قادر على الفوز أمام منافسه بترو اتليتكو، في مباراة إياب دور المجموعات في البطولة الكونفدرالية الأفريقية.
وأضاف شوبير خلال برنامجه ملعب أون المذاع على فضائية أون سبورت، أن تعادل الزمالك في المباراة القادمة غير مرضي للجماهير، وغير مبشر لتأهل الفريق الأبيض، لذلك لابد أن يفوز ليجدد آمال تواجده في البطولة.
تعليقات القراء
كانت هذه تفاصيل خبر شوبير: الزمالك قادر على الفوز أمام بترو أتليتكو.. فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.