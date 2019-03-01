رياضة | التشكيل المتوقع لديربي جدة بين الأهلي والاتحاد في الدوري السعودي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التشكيل المتوقع لديربي جدة بين الأهلي والاتحاد في الدوري السعودي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلتقي نادي اتحاد جدة مع الأهلي في مباراة قوية ستجمعهما مساء اليوم الجمعة والموافق 1/3/2019 في إطار منافسات الجولة الثانية والعشرين من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويلعب الأهلي ضد الاتحاد على استاد الملك عبدالله الدولي "الجوهرة المشعة" وذلك مساء اليوم الجمعة في تمام الساعة 7:30 بتوقيت مدينة القاهرة و8:30 بتوقيت مكة المكرمة.

- تشكيلة الأهلي المتوقعة:

حراسة المرمى: محمد العويس

خط الدفاع: محمد عبد الشافي، باولو دياز، محمد آل فتيل، سعيد المولد

خط الوسط: نوح الموسى، سلمان المؤشر، حسين المقهوي

خط الهجوم: دجانيني تفاريس، عمر السومة، نيكولا ستانيسو

تشكيلة الاتحاد المتوقعة:

حراسة المرمى: فواز القرني

خط الدفاع: منصور الحربي، مروان دا كوستا، زياد الصحفي، سعود عبد الحميد

خط الوسط: كريم الأحمدي، سيكو سانوجو، جاري رودريجيز، كارلوس فيانويفا

خط الهجوم: فهد المولد، رومارينيو

ويحتل نادي الاتحاد حالياً المركز الخامس عشر في جدول ترتيب فرق بطولة الدوري السعودي للمحترفين برصيد 15 نقطة بينما الأهلي يتواجد بالمركز الخامس برصيد 36 نقطة وذلك بعد مرور 21 جولة.

وسيتم نقل مباراة الاتحاد مع الأهلي في ديربي الجولة 22 من دوري المحترفين السعودي عبر قناة ksa sport 1 hd بالإضافة إلى قناة دوري بلس الناقل الحصري للبطولة.