رياضة | موعد مباراة الهلال ضد الفيصلي في دوري محمد بن سلمان اليوم 1-3-2019

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة الهلال ضد الفيصلي في دوري محمد بن سلمان اليوم 1-3-2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلتقي نادي الهلال مواجهة مع نظيره فريق الفيصلي، في محاولة للحفاظ على لقب بطولة الدوري السعودي للمحترفين هذا الموسم، وزيادة الفارق مع المنافس نادي النصر إلى 6 نقاط مرة اخرى.

حيث نجح نادي النصر في تحقيق الفوز على فريق الشباب بالأمس، بنتيجة 1-0 عن طريق المهاجم المغربي عبد الرزاق حمدالله، وتقليص الفارق إلى 3 نقاط مع المتصدر.

وستقام المباراة في الساعة الخامسة والنصف وخمس دقائق بتوقيت القاهرة، بينما ستقام في الساعة السادسة والنصف وخمس دقائق بتوقيت مكة المكرمة، وسوف تذاع عبر قناة السعودية الرياضية الأولى عبر قمر النايل سات.

ونجحت إدارة نادي الفيصلي في تجديد عقد المدرب البرازيلي بريكليس شاموسكا مدرب الفريق، لمدة موسمين قادمين مع الفريق السعودي، وذلك قبل مواجهة الهلال من أجل المحافظة على استقرار الفريق.

ويحل نادي الهلال في صدارة ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 52 نقطة، بينما يحتل الفيصلي المركز الثامن برصيد 30 نقطة.