رياضة | قرعة نصف نهائي كأس فرنسا.. رين يصطدم بأوليمبيك ليون وباريس سان جيرمان ينتظر!

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قرعة نصف نهائي كأس فرنسا.. رين يصطدم بأوليمبيك ليون وباريس سان جيرمان ينتظر! والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

جنبت قرعة الدور نصف النهائي لكأس فرنسا في كرة القدم التي أقيمت مساء الخميس مواجهة صعبة بين باريس سان جرمان حامل اللقب في المواسم الاربعة الماضية وغريمه ليون.

وأوقعت القرعة ليون بمواجهة رين، فيما يتوجب على فريق العاصمة متصدر الدوري أن ينتظر آخر لقاء في الدور ربع النهائي بين نانت وفيتريه (درجة رابعة) في السادس من مارس لمعرفة هوية منافسه المقبل في نصف النهائي.

وفي حال فوز نانت سيخوض الـ "كاناري" اللقاء على ملعب "بارك دي برانس"، فيما سيتوجب على سان جيرمان الانتقال إلى ملعب فيتريه في حال فوز الأخير.

ولم يواجه سان جيرمان الذي خسر لقبه في كأس الرابطة الفرنسية أمام غانغان 1-2 في ربع النهائي، أي صعوبة للتأهل الى المربع الذهبي للكأس، بعدما تخلص بسهولة من ضيفه ديجون 3-صفر الثلاثاء بفضل ثنائية لاعبه الأرجنتيني أنخل دي ماريا.

وتأهل ليون لنصف النهائي بفوزه على كاين 3-1 الاربعاء، فيما تغلب رين ضيفه أورليان من الدرجة الثانية 2-صفر في ربع النهائي.

وتقام مباريات الدور نصف النهائي الثلاثاء 2 والاربعاء 3 أبريل المقبل.