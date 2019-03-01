200 لاعبة في العرس النسائي الأول بالسعودية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل سليمان الجابري _ الدمام

تنطلق اليوم على الصالة الخضراء بالدمام أول فعالية نسائية خليجية لكرة القدم تحمل شعار «الكرة تجمعنا»، بالتعاون مع الهيئة العامة للرياضة بإشراف الاتحاد السعودي للرياضة المجتمعية، خلال الفترة من 1 إلى 6 مارس، وبمشاركة 16 فريقا من السعودية ودول الخليج العربي يمثلهن ما يقارب 200 لاعبة، تلعب على طريقة خروج المغلوب.

وأكملت اللجنة العليا المنظمة للفعالية برئاسة سناء العتيق جميع تجهيزاتها لإقامة الحدث الرياضي النسائي الخليجي الأول من نوعه، وتم تجهيز الصالة الداخلية التي ستقام عليها فعاليات لعبة كرة القدم بما يناسب الحدث سواء من تجهيزات تنظيمية أو فنية.

وسيشهد حفل الافتتاح عددا من الفقرات الفنية، وتشارك 50 فتاة استعراضية يقدمن أغنية باللغتين العربية والإنجليزية مع فيديو كليب يوضح إنجازات المرأة السعودية على مر الأعوام السابقة، وتمكين المرأة في 35 دقيقة بمشاركة الفنانة السعودية وعد.

وستنطلق مباريات فعالية كرة القدم بإقامة مواجهتين تجمع المباراة الأولى فريق شعلة الشرقية بنظيره فريق اليمامة، فيما ستكون المواجهة الثانية بين فريقي رويال والتحدي.