تصريحات اليوم.. وكيل رمضان يتحدث عن استبعاده.. والأهلي لم يفاوض عواد وعامر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

زوار الخليج 365 الكرام، نقدم لكم تقريرًا يوميا بأبرز التصريحات لنجوم الكرة والرياضة، يوم الخميس 28 فبراير.

ماذا قال كلوب عن أداء صلاح أمام واتفورد؟

قال يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، إن لاعبه محمد صلاح كان مستواه استثنائيًا أمام واتفورد رغم فشله في التسجيل خلال لقاء الأمس.

عبد الفتاح: ثلاثي المقدمة الأكثر ضغطًا على التحكيم

أكد عصام عبد الفتاح عضو مجلس الاتحاد المصري لكرة القدم ورئيس لجنة الحكام أن ثلاثي المقدمة الزمالك والأهلي وبيراميدز هم الأكثر ضغطًا على التحكيم.

سليمان: الأهلي لم يفاوض عواد أو عامر.. ونمتلك 3 حراس متميزين

كشف طارق سليمان مدرب حراس المرمى بفريق الأهلي، حقيقة رغبة ناديه في تدعيم مركز حراسة المرمى خلال فترة الانتقالات الصيفية.

مستشار الأهلي لمصراوي: المحكمة الرياضية رفضت استئناف كوليبالي

قال حلمي عبد الرازق المستشار القانوني للنادي الأهلي، إن المحكمة الرياضية الدولية رفضت الاستئناف المقدم من الإيفواري سليماني كوليبالي على خلفية هروبه من القلعة الحمراء.

إيهاب جلال لـ "الخليج 365": أكثر من نصف لاعبي المصري يستحقون الانضمام للمنتخب

علق إيهاب جلال المدير الفني للمصري على اختيارات خافيير أجييري مدرب منتخب مصر لقائمة مباراتي النيجر ونيجيريا، لافتًا إلى أن أكثر من نصف لاعبي الفريق البورسعيدي كانوا يستحقون الانضمام لصفوف الفراعنة.

حمادة طلبة يوضح سبب مشاركته أمام الجونة رغم "الإنذار الثالث"

قال حمادة طلبة، لاعب بتروجت إنه كان يعتقد حصوله على الإنذار الثالث في مباراة فريقه الماضية مما سيمنعه من المشاركة في مباراة الجونة اليوم الخميس لذا صرح إعلاميًا عن غيابه للإيقاف.

وكيله: استبعاد رمضان من المنتخب غير "فني" .. وخطر على مستقبله

قال نادر شوقي وكيل أعمال الدولي المصري رمضان صبحي، لاعب هيدرسفيلد المعار لصفوف النادي الأهلي، إن موكله قد يواجه خطرًا فيما يخص مستقبله في الدوري الإنجليزي بسبب الاستبعاد من المنتخب، مشددًا أن هذا الاستبعاد غير فني.

حوار.. شبانة: ترشحي لمجلس "الصحفيين" لم يكن قراري

متسلحًا بدور بارز لعبه خلال الدورة المنقضية، يستعد محمد شبانة رئيس تحرير مجلة الأهرام الرياضي وأمين صندوق نقابة الصحفيين المنتهية ولايته لخوض انتخابات مجلس إدارة نقابة الصحفيين المقرر إجراؤها غدًا الجمعة.

حوار.. دودو الجباس: دجلة قادر على البقاء في الدوري.. ورفضت "بيع القضية"

يؤمن دودو الجباس، مُهاجم فريق وادي دجلة، أن صفته الحالية كقائد للفريق توجد عليه ألا "ينط من المركب" ويُقاتل مع فريقه حتى يتحسن موقعهم بالدوري؛ حيث يحتلون المركز الأخير في جدول المسابقة برصيد ٢١ نقطة.

شوقي غريب: ضم نجل شوبير للمنتخب الأوليمبي ليس مجاملة

رفض شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأوليمبي اعتبار قراره بضم حارس الأهلي مصطفى شوبير لفريقه بأنه يستند على المجاملة لنائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم أحمد شوبير.