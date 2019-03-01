شكرا لقرائتكم خبر عن «الداهية» يخطط لفك نحس «الجوهرة» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عادل الماس (جدة)

يسعى مدرب فريق الاتحاد سييرا لقيادة العميد لتحقيق أول انتصار له على استاد الجوهرة الموسم الحالي، إذ كان آخر فوز للنمور الاتحادية على الملعب نفسه أمام فريق الفيصلي بنتيجة 1/3 في المباراة النهائية لكأس الملك الموسم الماضي.

ويطمح «الداهية» سييرا لفك النحس الذي لازم الفريق الاتحادي منذ بداية الموسم الحالي على صعيد بطولتي دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين وكأس زايد للأندية العربية، من خلال رسم الطريق الصحيح الذي يعيد النمور للانتصارات على أرضهم وبين جماهيرهم الوفية.

وتأتي عودة المدرب سييرا للعميد بعد أن نجح في حصد بطولتي كأسي الملك وولي العهد في الموسمين الماضيين، ويتطلع لتكرار إنجازاته مع كتيبة النمور الاتحادية خلال ما تبقى من الموسم الحالي.