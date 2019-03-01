مدرج الذهب يدعم «داكوستا»

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جدة - خالد شويل - عادل الماس (جدة) تعقد الجماهير الاتحادية آمالا كبيرة على المدافع الأجنبي داكوستا في مواجهة الديربي التي ستقام الليلة على استاد الجوهرة بجدة، ضمن مباريات الجولة 22 من دوري كأس الأمير تعقد الجماهير الاتحادية آمالا كبيرة على المدافع الأجنبي داكوستا في مواجهة الديربي التي ستقام الليلة على استاد الجوهرة بجدة، ضمن مباريات الجولة 22 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، إذ يضع محبو العميد ثقتهم في المدافع داكوستا وزملائه اللاعبين لإيقاف خط الهجوم الأهلاوي بقيادة الثنائي عمر السومة وديجانيني. وحرص المدرب سييرا على معالجة الأخطاء التي وقع فيها خط الدفاع الاتحادي في مواجهة الهلال الماضية في الدوري، وطالب المدافعين بالتركيز وتجنب الوقوع في الأخطاء نفسها من أجل المساهمة مع زملائهم اللاعبين في تحقيق الفوز ورد اعتبار خسارة الدور الأول، وحصد النقاط الـ3.



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