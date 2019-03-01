رياضة | فاروق جعفر يشيد بقرار اتحاد الكرة ويؤيد محمد صلاح في أزمته

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فاروق جعفر يشيد بقرار اتحاد الكرة ويؤيد محمد صلاح في أزمته والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشاد فاروق جعفر نجم الزمالك السابق بقرار اتحاد الكرة بتأجيل مباريات الكأس، كما أيد محمد صلاح نجم ليفربول والمنتخب في قراره في أزمته مع اتحاد الكرة.

وقال جعفر في تصريحات تلفزيونية لفضائية إم بي سي مصر : " إلغاء الكأس أو تأجيله كان أفضل قرار لاتحاد الكرة في الفترة الأخيرة".

واختتم جعفر تصريحاته قائلاً : " أؤيد محمد صلاح في أزمته ضد اتحاد الكرة وله الحق في ارتداء الملابس التي تعاقد مع الشركة المصنعة لها وليس اتحاد الكرة".

محمد صلاح يثير غضب الجماهير

وكان الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي أثار غضب الجماهير المصرية، بعدما نشر صورة له عبر حسابه الرسمي على "تويتر" اليوم الخميس، وتظهر على وجهه ابتسامة عريضة، احتفالًا بالفوز الكاسح لفريقه على واتفورد بخماسية نظيفة في الدوري الإنجليزي.

وهاجمت الجماهير المصرية محمد صلاح بعد نشر صورته وعلي وجهه ابتسامة عريضة دون مراعاة حزن المصريين بسبب الحادث الأليم، وأخذ البعض يقارن تصرفه مع تصرف نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق محمد أبوتريكة والذي حرص على الظهور بملابس سوداء كاملة خلال الاستوديو التحليلي لمباريات الدوري الإنجليزي على قنوات "بي إن سبورتس".

واعتبرت الجماهير المصرية تصرف النجم المصري "سقطة" كبيرة بالنسبة له حيث لم يراعي حالة الحداد في مصر.

وانفجر قطار أمس في محطة مصر مما أدى لسقوط عدد كبير من الضحايا وصل لنحو 100 فرد ما بين قتلى وجرحي.

وكان محمد صلاح علق على الحادث عبر حسابه الرسمي على تويتر قائلًا : "خالص العزاء لأسر ضحايا حادث قطار محطة مصر وأتمنى الشفاء العاجل لجميع المصابين".