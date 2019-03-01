رياضة | فاروق جعفر يكشف كواليس أزمتة مع حلمي زامورا ويؤكد: " صالح سليم يختلف عن الجميع"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فاروق جعفر يكشف كواليس أزمتة مع حلمي زامورا ويؤكد: " صالح سليم يختلف عن الجميع" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سرد فاروق جعفر نجم الزمالك السابق كواليس أزمته مع الزمالك ورئيسه السابق حلمي زامورا عندما كان لاعباً.

وقال جعفر في تصريحات تلفزيونية لفضائية إم بي سي مصر : " عندما كنت لاعبا في الزمالك وكان حلمي زامورا رئيس النادي وقتها وكان والدي سيخضع لعملية المرارة في نفس اليوم الذي كان الزمالك لديه مباراة وكان ذلك في يوم الأحد ووعدوني باعطائي المال يوم الجمعة ولكن ذلك لم يحدث حتى يوم العملية وقررت اقتراض 100 جنيه من أحد إصدقائي وتأثرت علاقتي بالزمالك وحلمي زامورا الذي شتمني واحتاج هذا الموقف لعشر سنوات لإزالة الخلاف معه".

وواصل نجم الزمالك السابق حديثه قائلا: " صالح سليم يختلف عن الجميع في (كلمته)".

كما صرح فاروق جعفر نجم الزمالك السابق بأن الفريق الأبيض سيفوز بالدوري لو حافظ على آدائه الذي يقدمه في الفترة الأخيرة.

واستكمل : " يجب أن يكون مع جروس مدرب مصري ليطلعه على الكرة الأفريقية التي تعتمد على العشوائية والخبرات وتلك عقبة في طريق الأهلي".

واختتم جعفر تصريحاته قائلاً : " لو حافظ الزمالك على آدائه سيفوز بالدوري".