رياضة | 6 مباريات نارية تنتظر تشيلسي خلال شهر مارس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 6 مباريات نارية تنتظر تشيلسي خلال شهر مارس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سيكون نادي تشيلسي بقيادة الإيطالي ماوريسيو ساري أمام اختبارات صعبة خلال شهر مارس وذلك سواء في بطولة الدوري الانجليزي الممتاز أو الدوري الأوروبي في دور الـ16 من المنافسة.

ويحتل نادي تشيلسي المركز السادس بجدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 53 وذلك بعد مرور 28 جولة حتى الآن حيثً فاز في 16 مباراة وتعادل 5 مباريات وخسر 6 مواجهات.

وفيما يلي نرصد لكم عبر موقع "الخليج 365 الرياضي" مباريات نادي تشيلسي خلال شهر مارس:

- يوم 3 مارس: فولهام × تشيلسي في الدوري الانجليزي

- يوم 7 مارس: تشيلسي × دينامو كييف في الدوري الأوروبي

- يوم 10 مارس: تشيلسي × وولفرهامبتون في الدوري الانجليزي

- يوم 14 مارس: دينامو كييف × تشيلسي في الدوري الأوروبي

- يوم 17 مارس: إيفرتون × تشيلسي في الدوري الانجليزي

- يوم 31 مارس: كارديف × تشيلسي في الدوري الانجليزي