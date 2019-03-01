انتفاضة عميد .. أم حزن جديد؟

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جدة - خالد شويل - صالح عابد الحربي (جدة)

بحثاً عن الفوز وإعادة البسمة على شفاه الجماهير بعد الخسارة في الجولة الماضية، يدخل فريقا الأهلي والاتحاد لقاءهما مساء اليوم (الجمعة)، ضمن لقاءات الجولة 22 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين عند الساعة 8:30م على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.

يدخل فريق الأهلي هذا اللقاء محتلا المركز الـ5 برصيد 36 نقطة جمعها من 11 انتصارا و3 تعادلات و7 هزائم، وقد تلقى الفريق في آخر جولتين خسارتين متتاليتين أمام النصر والفتح أبعدتاه قليلا عن مراكز المقدمة، لذا فإنه يسعى لمصالحة جماهيره على حساب جاره والعودة لنغمة الانتصارات وتحقيق 3 نقاط ثمينة نحو إحراز مركز متقدم يؤهله لحجز مقعد في دوري أبطال آسيا.

ورغم تغيير الجهاز الفني للفريق إلا أنه ما زال يعاني من عدم الاستقرار، إذ تعرض الفريق لخسارتين في الدوري وكاد أن يغادر بطولة زايد للأندية الأبطال بعد تراجعه في النتيجة في الشوط الأول أمام الوصل الإماراتي، لكنه عاد في الشوط الثاني وقلب النتيجة، وسط أداء شبه جيد.

أما فريق الاتحاد، فإنه ما زال يعاني الأمرين، مما استدعى إدارة النادي لإلغاء عقد المدرب بيليتش وإعادة مدربه السابق سييرا؛ أملاً في الهروب من مراكز الهبوط، إذ يحتل حالياً المركز الـ15 برصيد 15 نقطة جمعها من 3 انتصارات و6 تعادلات و12 هزيمة. وكان الفريق قد تعرض لخسارة في الجولة الماضية أمام الهلال بعد أن صمد 5 جولات حقق فيها فوزين و3 تعادلات، لذا فإن الفريق يطمح لتحقيق انتصار مهم في لقاء الليلة لحصد 3 نقاط ستكون مفترق طرق للفريق في مصيره في الدوري.