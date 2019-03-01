شكرا لقرائتكم بين الكورنيش والجوهرة.. الجماهير تترقب ديربي جدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - يعد ديربي جدة من المباريات التي تحصل على نسبة مشاهدة عالية سواء من جماهير الفريقين أو حتى مشجعي الأندية الأخرى، لما يشمله من أهداف كثيرة وذكريات عديدة.

وسيتواجه الأهلي والاتحاد في الجولة 22 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين يوم الجمعة أملا في أن يستطيع الأول مزاحمة الشباب والتعاون على المقعد الآسيوي، فيما سيحاول الاتحاد الظفر بنقاط المباراة والابتعاد عن مراكز الهبوط.

وقالت بعض الجماهير بأنها ستتابع المباراة في بيوتهم بجانب عوائلهم، فيما فضل البعض أن يتابعها في المقهى أو في الملعب ليعيشوا أجواء اللقاء.