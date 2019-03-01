شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة أبوظبي تشارك في ماراثون «أنا متسامح» والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شارك أكثر من 350 متسابقاً من مختلف الفئات العمرية في «الماراثون البيئي السنوي» الذي نظمته جمعية أصدقاء البيئة بالتعاون مع شرطة أبوظبي، والذي أطلق عليه هذه العام «أنا متسامح» تزامناً مع «عام التسامح 2019» وبهدف نشر ثقافة بيئية أكثر استدامة وأماناً بين فئات المجتمع.

وكان الماراثون انطلق من أمام البوابة الرئيسية لمدينة مصدر انتهاء بالحديقة البيئية «مصدر بارك» في أبوظبي، وتم تصنيف السباق إلى أربع فئات مسافة 500 متر لجري أصحاب الهمم، ومسافة 1.5 كيلومتر للأطفال ومسافة كيلومترين للنساء ومسافة 3 كيلومترات للرجال، وتم تتويج الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى من كل فئة، وتكريم اللجنة المنظمة والداعمين.

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