رعاية تاريخية لمانشستر سيتي



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وقعت شركة «بوما» الألمانية للمعدات والألبسة الرياضية، عقد رعاية مع فريق «مانشستر سيتي» في صفقة هي الأضخم في تاريخ الشركة، التي تحل بدلاً من «نايكي» الأمريكية الراعية الحالية.

ورفض متحدث باسم الشركة، الإفصاح عن مدة أو قيمة العقد «طويل الأمد»؛ لكن وسائل إعلام بريطانية، ذكرت أن الصفقة بين الطرفين تمتد لفترة 10 أعوام، وتبلغ قيمتها 650 مليون جنيه إسترليني (758 مليون يورو)، وستدخل حيز التنفيذ في يوليو المقبل.

وسيحصل مانشستر سيتي من عقد الرعاية على عوائد سنوية، تصل إلى 65 مليون جنيه إسترليني، فيما تدر له شراكته الحالية مع شركة «نايكي» قرابة 20 مليون جنيه ».