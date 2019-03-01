شباب الأهلي يُعرقل «الزعيم»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: مسعد عبد الوهاب

فاز شباب الأهلي على ضيفه العين بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعت الفريقين، أمس، على أرض «استاد العوير» ضمن الجولة ال17 من دوري الخليج العربي لكرة القدم للمحترفين، وثأر فريق «الفرسان» لخسارته من «الزعيم» في الدور الأول، مستعيداً نغمة الانتصارات، ورافعاً رصيده إلى 32 نقطة؛ حيث ارتقى إلى المركز الثالث «مؤقتاً»، بينما تجمد رصيد «الزعيم» عند 35 نقطة، وخسر فرصة تضييق الفارق مع الشارقة، ولم يرتق مستوى الجمهور إلى أهمية المواجهة؛ حيث تابعها 1971 متفرجاً من المدرجات.

وشهدت المباراة حالتي طرد من فريق العين، لمهند العنزي للإنذار الثاني، وإبراهيم دياكية بعد نزوله بدقائق؛ بسبب اللعب العنيف مع لوفانور.

بكر شباب الأهلي بالتسجيل في الدقيقة السابعة، عن طريق محترفه المولودوفي لوفانور هنريكي مستثمراً عرضية من عبدالعزيز هيكل المنطلق من الخلف، ويحولها إلى داخل الشباك العيناوية مانحاً فريقه التقدم.

مالت الأفضلية لأصحاب الأرض؛ بعد الهدف، وكاد لوفانور أن يعزز تقدم شباب الأهلي؛ عندما تقدم بكرة، وسدد من على حدود المنطقة، وأطلق قذيفة مرت بجوار القائم مباشرة (17)، وتبعه أحمد خليل، الذي شارك منذ بداية المباراة على غير المعتاد من الجهاز الفني منذ فترة، بتسديدة قوية؛ لكن كرته مرت بجوار القائم.

وتشهد المجريات صحوة عيناوية؛ بعد عودة الثلاثي: بندر الأحبابي؛ وإسماعيل أحمد؛ وكايو إلى تشكيلة «الزعيم» منذ بداية المواجهة، ويحرم القائم شيوتاني من تسجيل هدف التعادل؛ عندما تصدى لتسديدته، ويرد لوفانور لشباب الأهلي بتسديدة متقنة لم تدرك الشباك (23).

ويتبادل الطرفان الاستحواذ من دون خطورة على المرميين، ويحتسب الحكم ركلة حرة مباشرة للعين، يسدد منها كايو، ويتصدى ماجد ناصر لكرته (35)، وتستمر الأحداث بين أخذ ورد، ويُجري مدرب شباب الأهلي أروابارينا تغييراً اضطرارياً بالدفع بعبدالله علي بدلاً من وليد حسين؛ لشعور الأخير بالإصابة.

ومع بداية الشوط الثاني، سحب مدرب شباب الأهلي عبدالعزيز الكعبي، ودفع بمحمد جابر، وأجرى مدرب العين خوان فيرنانديز تغييراً بالدفع بريان يسلم بدلاً من كايو، ودار اللعب سجالاً في وسط الميدان من دون فرص خطرة.

ويحتسب الحكم ركلة حرة مباشرة للعين يسددها عامر عبدالرحمن أعلى العارضة، ويلجأ مدرب العين إلى تعزيز الفاعلية الهجومية؛ بالدفع بإبراهيم دياكيه بدلاً من أحمد برمان في محاولاته للعودة إلى المباراة.

ويطرد حكم المباراة مهند سالم العنزي؛ إثر تدخله القوي مع أحمد خليل بحصوله على الإنذار الثاني، ويسدد دياز الضربة الحرة المباشرة، يبعدها الدفاع العيناوي إلى ركنية (73).

ويسحب مدرب شباب الأهلي لوفانور مصاباً؛ إثر التدخل العنيف معه من إبراهيم دياكيه، الذي طُرد (81)، ويدفع بأحمد عبدالله جشك، الذي كاد أن يسجل بعد نزوله بدقيقتين من كرة تلقاها وانطلق وتوغل وسدد؛ لكن كرته لم تدرك الشباك؛ بعد أن ضيّق عليه خالد عيسى حارس العين زاوية التسديد.

وسجل القناص أحمد خليل الهدف الثاني لشباب الأهلي بضربة رأس رائعة طار فيها إلى ركنية لعبها دياز وأودعها داخل شباك مرمى «الزعيم» (83)، معززاً التقدم.