محمد الرميثي: البحرين تعيش نهضة رياضية شاملة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أشاد محمد خلفان الرميثي رئيس الهيئة العامة للرياضة بما وصلت إليه مملكة البحرين من نهضة رياضية شاملة على المستويات كافة، وذلك بفضل وضوح الرؤية والدعم الكبير الذي يوليه الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البحرين، للشباب والرياضة بما ساهم في تحقيق تلك الطفرة الرياضية.

جاء ذلك خلال لقاء الرميثي مع أيمن بن توفيق المؤيد وزير شؤون الرياضة بمقر الوزارة أمس خلال الزيارة الرسمية التي يقوم بها حالياً لمملكة البحرين الشقيقة، على رأس وفد يتكون من عبدالمحسن الدوسري الأمين العام للهيئة، وعارف العواني عضو مجلس إدارة الهيئة والعميد خليفة الشامسي رئيس مجلس إدارة شرطة أبوظبي الرياضي وطلال الرفاعي ويوسف البلوشي من مجلس أبوظبي الرياضي.

وتطرق اللقاء إلى سبل التعاون بين الإمارات ومملكة البحرين وكيفية تطويرها واستثمار تلك العلاقات المتميزة والأهداف المشتركة إلى مبادرات ومشروعات في المستقبل تساهم في تحقيق مزيد التقارب من خلال اللقاءات والفعاليات وتبادل الخبرات بما ينعكس على مسيرة الحركة الرياضية في الدولتين.