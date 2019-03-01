نادي رأس الخيمة يطلق تحدي «خلك رياضي»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أطلق نادي رأس الخيمة الرياضي الثقافي، بمناسبة اليوم الوطني الرياضي، تحدي «خلك رياضي»، عبارة عن تحدي مشي من المنزل إلى العمل، أو من المنزل إلى الجامعة أو المدرسة في اليوم الرياضي الوطني الخميس المقبل ويستمر عشرة أيام، تشجيعًا للأفراد لممارسة رياضة المشي، ولإتاحة فرصة أكبر للمشاركين، ولجعل المشي أحد الخيارات المطروحة دائمًا للتحدي وتغيير الروتين.

ودشنت حصة سيف نائب رئيس نادي رأس الخيمة الرياضي الثقافي صباح أمس التحدي، بالمشي حوالي 12 كلم إيذاناً بتسجيل المشاركين في اليوم الرياضي الوطني الخميس المقبل وليكون ممثلو النادي أول من يطبق التحدي، ورصد النادي مكافآت مالية للمراكز الثلاثة الأولى، قدرت بمبلغ ٣ آلاف درهم للمركز الأول وألفي درهم للمركز الثاني، وألف درهم للمركز الثالث، ودعمت المبادرة شركة رأس الخيمة العقارية، ودائرة الخدمات العامة.

وأوضح الدكتور عبدالرحيم الشاهين رئيس مجلس إدارة نادي رأس الخيمة الرياضي الثقافي، أن اليوم الرياضي الوطني يوم مميز، وفرصة لإطلاق العديد من المبادرات المجتمعية الداعية للممارسات الرياضية الصحية، مشيرًا إلى أن التحدي يسلط الضوء على أهمية ممارسة رياضة المشي.