راشد مهير: الجدية طريقنا للفوز



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الظفرة راشد مهير الكتبي صعوبة المباراة اليوم أمام دبا الفجيرة بالرغم من تباين مراكز الفريقين في الترتيب العام لدوري الخليج العربي، وقال «علينا احترام قدرات ضيفنا، إذا ما أردنا التفوق عليه استثماراً لنتائجنا الجيدة خلال الفترة الأخيرة، وعلينا أن نتسلح بسلاح الجدية والرغبة واستغلال عاملي الأرض والجمهور».

ونفى مهير أن تتملك الفريق روح الثقة الزائدة بسبب الانتصارات الأخيرة مؤكداً على أهمية الثقة كعامل إيجابي مساعد فقط من دون إفراط في تلك الثقة، وقال: علينا كفريق معدل أعماره متوسط أن نعرف قدراتنا، ونوظفها بشكل جيد تنفيذاً لتوجيهات الجهاز الفني الذي وقف جيداً على قدرات فريق دبا الفجيرة، والجهاز الفني بقيادة المدرب الصربي فوك رازوفيتش أعد العدة للمباراة التي تمثل نقاطها الكثير للظفرة في الترتيب.