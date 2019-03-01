شكرا لقرائتكم خبر عن الرميثي يعلن برنامجه الانتخابي الخميس والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يعلن اللواء محمد خلفان الرميثي، رئيس الهيئة العامة للرياضة، برنامج ترشحه لرئاسة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في الدورة الانتخابية المقبلة التي ستقام 6 إبريل/نيسان 2019، وذلك في مؤتمر صحفي يعقده الساعة 12 ظهر الخميس المقبل، بمتحف اللوفر في أبوظبي. وينافس محمد خلفان الرميثي على رئاسة الاتحاد، الرئيس الحالي الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة، وسعود المهندي نائب رئيس الاتحاد الآسيوي.

وسيعلن محمد خلفان الرميثي، برنامجه الانتخابي، وسيكون طموحاً، ويهدف إلى الارتقاء بالكرة الآسيوية خلال السنوات الأربع المقبلة.

كانت هذه تفاصيل خبر الرميثي يعلن برنامجه الانتخابي الخميس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.