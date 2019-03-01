صدارة الشارقة في اختبار الفجيرة بلقاء «المدرسة الإماراتية»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد:علي نجم

يسدل الستار اليوم على مباريات الجولة 17 من دوري الخليج العربي بإقامة 4 مباريات، حين يحل الشارقة المتصدر، ضيفاً على الفجيرة المهدد بالهبوط، وسط تطلع «الملك» للسير قدماً نحو منصة التتويج.

وتشهد الفترة الأولى إقامة مباراتين، حين يستقبل الظفرة ضيفه دبا الفجيرة، ويلتقي الجزيرة مع عجمان، ليكون الختام مع مواجهة وصيف الإمارات وضيفه الوصل.

في اللقاء الأول يدرك الشارقة المتربع على قمة الترتيب (40 نقطة)، أنه سيكون بأمسّ الحاجة إلى تحقيق النقاط الثلاث حين يحل ضيفاً على الفجيرة الثاني عشر (13 نقطة) في موقعة ستحمل الطابع المحلي مع وجود المدربين المواطنين على رأس الجهاز الفني للفريقين.

وتعتبر المباراة فرصة ل «الملك» من أجل زيادة غلته من النقاط، قياساً إلى الفوارق الكبيرة بين الفريقين على مستوى المقومات الفنية، وإن كانت تلك العوامل، قد لا يرغب عبد العزيز العنبري في زرعها بأذهان اللاعبين، خوفاً من خوض المباراة بأريحية قد تؤثر بالسلب على مردود عناصر الفريق.

في الجهة المقابلة، ستكون المباراة اختباراً صعباً للمدرب عبدالله مسفر الذي وجّه انتقادات لاذعة للاعبيه لاسيما الأجانب منهم، بسبب ضعف مردودهم في المباراة الأخيرة أمام عجمان والتي خسرها الفريق بالثلاثة.

وستكون مباراة اليوم هي اللقاء الثالث للذئاب تحت قيادة مسفر الذي خسر المباراتين وتلقى مرماه 8 أهداف دون أن يسجل أي هدف، ليواصل الفريق مرحلة العقم التهديفي للمباراة الخامسة على التوالي.

وفي اللقاء الثاني، يستقبل الجزيرة ثالث الترتيب العام (31 نقطة) على أرض استاد محمد بن زايد في الخامسة و40 دقيقة مساء اليوم، ضيفه المتألق عجمان السابع (23 نقطة).

ويخوض الفريق لقاء اليوم بحثاً عن الانتصار بعدما عاد من الشامخة بخسارة «مؤلمة» تسببت في تعقيد موقفه في فرصة الصراع على اللقب، بعدما تأخر بفارق 9 نقاط كاملة عن الشارقة، مما سيضع الفريق تحت وطأة لحاق المنافس الأبيض، بحثاً عن التمسك بفرصة الوصول إلى اللقب في ختام المشوار.

وسيبحث علي مبخوت عن زيادة غلّته من الأهداف، بعدما نجح في معادلة رقم لاعب القرن عدنان الطلياني صاحب 129 هدفاً، ليصبح على بعد ثلاثة أهداف من محمد عمر ثاني الهدافين التاريخيين لدوري الإمارات.

ولن يكون عجمان السابع برصيد 23 نقطة لقمة سائغة أمام صاحب الأرض، بل سيسعى لاعبوه إلى تقديم كل ما في جعبتهم من أجل الحفاظ على سجلهم خالياً من الهزائم في الجولات الخمس الأخيرة، إلى جانب السعي لرد التحية للمنافس الذي دك مرماهم في ملعب راشد بن سعيد بخماسية، في مباراة كانت الأسوأ لرجال المدرب المصري القدير أيمن الرمادي.

وبعدما أنهى رحلته في مسابقة كأس زايد للأندية الأبطال، بالخسارة أمام الأهلي جدة السعودي يوم الاثنين الماضي، سيعود الوصل إلى الحلبة المحلية من أجل خوض امتحان صعب أمام الإمارات وصيف القاع على أرض الأخير في رأس الخيمة في الثامنة والربع مساء اليوم.

ويحتاج الوصل الفائز في المرحلة السابقة على الوحدة، نسيان الوداع العربي، والتركيز على الجبهة المحلية، حتى يتمكن من زيادة غلّته من النقاط، وتعزيز فرصته في تحسين موقعه في الجدول، أملاً في الابتعاد أكثر عن ثنائي القاع.

ولن يتوانى الإمارات صاحب الأرض عن بذل كل جهد ممكن، حتى يزيد غلته من النقاط، وتعزيز فرصته في النجاة، خاصة بعدما قلص الفارق مع الفجيرة صاحب المركز الثاني عشر إلى نقطة واحدة، ليصبح أمل الصقور بالتحليق في سماء الأمان أمراً ممكناً.

وفي اللقاء الرابع، يدرك دبا الفجيرة الأخير (5 نقاط) حين يتحول إلى ملعب حمدان بن زايد، ليحل في الخامسة و45 دقيقة مساء اليوم ضيفاً على الظفرة الثامن (20 نقطة)، أن نقاط موقعة اليوم هي الأمل الأخير من أجل التمسك بخشبة الخلاص.

ومع تكليف المدرب المواطن محمد الخديم مسؤولية قيادة الفريق فنياً رسمياً، بعدما تولى المهمة مؤقتاً أمام الإمارات، سيأمل ابن النادي أن يسهم في إنقاذ مركب النواخذة من الغرق، رغم غياب المغربي إدريس فتوحي عن التشكيلة الأساسية اليوم بسبب الإصابة التي يعاني منها.

ويدرك الضيف صعوبة اللعب أمام المنافس المتوهج في الجولتين السابقتين، حين دك مرمى كل من العين وكلباء بثلاثية نظيفة، ليحقق نقلة كبيرة في موقعه في الجدول.

وسيحتاج الخديم إلى تدخل سريع لترتيب أوراق الفريق الدفاعية، وإيجاد الحلول التي تساعد الفريق على تحقيق الفوز الذي طال ابتعاده.

ولن يرضى الظفرة(20 نقطة) بتذوق مرارة الخسارة أمام الفريق الأخير في جدول الترتيب، خاصة وأن الوصول إلى النقطة 23 قد يشرع له فرصة إنهاء الموسم بين الخمسة الأوائل في الجدول.