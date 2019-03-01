مشاهدة مباراة الأهلي والاتحاد بث مباشر فى الدورى السعودي

يستعد فريق الأهلي لملاقاة ضيفه وجاره فريق الاتحاد في مساء يوم الجمعة الموافق 1 مارس 2019 في ديربي مدينة جدة على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة على أرض دولة المملكة العربية السعودية، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الثاني والعشرين في إطار مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين 2018 / 2019 .

الأهلي يدخل مباراة الجمعة أمام الاتحاد وعينه على تحقيق الفوز من أجل الفوز والعودة مجدداً للمربع الذهبي، الاهلي خاض هذا الموسم 21 مباراة بالدوري السعودي ونجح في تحقق الفوز في 11 مباراة، وتعادل في ثلاث جولات، ليجمع الفريق 36 نقطة وضعته بالمركز الخامس قبل مباراة الديربي مع الأهلي.

أما فريق الاتحاد فحاله لم يك أفضل من فريق الأهلي، النمور يدخلون مباراة ديربي جدة بحثاً عن الفوز من أجل الهروب من شبح الهبوط، والدخول في المنطقة الدافئة بجدول الدوري السعودي للمحترفين، الاتحاد لم يحقق الفوز هذا الموسم في الدوري سوى في ثلاث جولات، وتعادل في ست، ليأتي الفريق بالمركز الخامس عشر وقبل الأخير برصيد 15 نقطة، وبفارق نقطة وحيدة عن الفيحاء صاحب المركز الرابع عشر

موعد مباراة الأهلي والاتحاد

هذا وستقام مباراة ديربي جدة بين الأهلي والاتحاد مساء يوم الجمعة في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والاتحاد

وسيتم البث الحي والمباشر لمباراة الأهلي ضد الاتحاد في ديربي جدة من خلال شاشة قناة KSA SPORTS HD1 بصوت المعلق فهد العتيبي عبر القناة الصوتية الأولى، والمعلق سمير المعيرفي من خلال القناة الصوتية الثانية، وعبر قناة دوري بلاس سيكون المعلق حماد العنزي.