مشاهدة مباراة أهلي جدة والاتحاد بث مباشر يلا شوت

سيدخل الاتحاد والأهلي قمة جدة في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم،من خلال خدمة البث المباشر موقع عرب نيوز يوم الجمعة، بهدف واحد هو التخلص من الأحزان ومصالحة المشجعين المحبطين، لكن وسط ظروف متباينة تمامًا بين قطبي المدينة.

ولا يزال الاتحاد يبحث عن أول انتصار في الدوري في مدينة جدة هذا الموسم، بعدما اكتفى بتذوق طعم الفوز ثلاث مرات فقط في 21 مباراة، وكلها خارج الأرض أمام الباطن والقادسية والوحدة.

وأسفر ذلك عن وجود الاتحاد في موقف محرج باحتلال المركز الـ 15 وقبل الأخير برصيد 15 نقطة، قبل تسع جولات على الوصول إلى خط النهاية.

وقررت إدارة الاتحاد، يوم الأحد الماضي، إقالة المدرب الكرواتي سلافن بيليتش، وتعيين مدربه السابق خوسيه لويس سييرا الذي سيجد نفسه في اختبار صعب مع بداية العودة إلى قيادة الفريق.

وكان الاتحاد خسر 2-صفر على أرضه في استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية، المعروف باسم ”الجوهرة المشعة“، أمام غريمه الهلال المتصدر في مباراة قمة أخرى يوم الخميس الماضي، بينما حقق انتصاره الأخير أمام الوحدة في الرابع من فبراير/ شباط.