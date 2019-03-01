طلعت يوسف يتحدث عن "يناير المدمر".. و"ساسي" أفضل لاعب.. وميدو جابر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

أكد طلعت يوسف المدير الفني للمقاصة، أن شهر يناير كان مدمر بالنسبة لفريقه، بعد تعرضه لخسائر كثيرة في المباريات التي خاضها ببطولة الدوري.

وحقق المقاصة فوزًا وحيدا في يناير أمام المقاولون العرب، فيما خسر أمام الأهلي والزمالك.

وأوضح يوسف، في تصريحات تليفزيونية لقناة أون سبورت، أنه من 9 لـ12 لاعبا في صفوف فريقه طالبوا بالرحيل، بسبب مفاوضات من الأندية الأخرى، وهو ما أدى لاهتزاز المستوى.

وطالب المدير الفني للمقاصة، بأن يكون هناك لوائح قوية، وأن يفرض الاتحاد سطوته، ضاربا مثال بإيقاف سيرجيو راموس لاعب ريال مدريد بسبب تعمده الحصول على بطاقة صفراء ثانية خلال مباراة أياكس بدوري الأبطال.

ويحتل المقاصة المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري برصيد 35 نقطة، بالتساوي مع المصري صاحب نفس الرصيد في المركز الرابع.

واختار التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الزمالك، كأفضل لاعب في الدوري، ومحمد الحنفي أفضل حكم.

كما اختار يوسف، أي مدرب أحدث طفرة مع فريقه ليكون المدرب الأفضل مثل محمد عودة مع بتروجيت، وإيهاب جلال مع المصري، وحمادة صدقي مع الجونة.

وأثنى على خافيير أجيري المدير الفني للمنتخب الوطني: "لدي قناعة كبيرة بأدائه، واستطاع نقل شكل أداء المنتخب لمستوى أفضل ومتميز".

وانتقد المدير الفني للمقاصة، تجربة الحكم الخامس في الدوري، مشيرًا إلى أنها تدخلت لإحداث تغير في النتائج بشكل سلبي نتيجة الأخطاء التي يتسبب بها الحكم الخامس.

وعن ميدو جابر لاعب الفريق الفيومي المنتقل من الأهلي، قال طلعت يوسف، إن ميدو لم يقدم بعد المستوى المنتظر منه، ولم يعط المقاصة عطاؤه الكامل بعد، فيما أثنى على انطلاقة الإثيوبي شميلسي بيكلي مع فريقه بعد إحرازه هدفين في أول مباراة أمام المقاولون، قبل أن يتراجع مستواه.

وعلق على مستوى بيكلي: "لا أعلم بعد سبب تراجع بيكلي في مستواه، رغم انضباطه".

وعن المنافسة على مراكز الدوري، أوضح أن هناك 10 مباريات متبقية في الدوري، والفريق الذي يملك دكة قوية يستطيع الفوز وتحقيق نتائج إيجابية والحصول على عدد كبير من النقاط.