تقرير.. بديل كهربا.. 3 أوراق متاحة لجروس.. و"حيلة" جمعة قد تظهر أمام بترو أتليتكو

محمد اسماعيل - القاهرة - يستعد الزمالك بقيادة مدربه كريستيان جروس لمواجهة بترو أتليتكو الأنجولي يوم الأحد المقبل في رابع جولات دور المجموعات بمسابقة الكونفدرالية الإفريقية.

الزمالك سيدخل لقاء الأحد مفتقدًا أحد أهم أسلحته وهو محمود عبد المنعم "كهربا" على خلفية قرار رئيس القلعة البيضاء بإيقافه عن المشاركة بسبب سوء السلوك بعد أزمته مع الجماهير خلال المباراة الماضية أمام بترو أتليتكو والتي انتهت بنتيجة (1-1).

قرار رئيس الزمالك وضع جروس في موقف حرج باعتبار كهربا أهم أسلحة الفريق الأبيض هذا الموسم حيث نجح صاحب الـ24 عامًا في تسجيل 11 هدفًا وصناعة تسعة أهداف في الموسم الحالي.

وأصبح أمام جروس عدد من الحلول قد يستخدمها أمام بطل أنجولا رغم المحاولات التي تجرى من أجل إقناع رئيس الزمالك بالعدول عن قراره.

ونستعرض في التقرير التالي، أبرز المرشحين لتعويض غياب كهربا في مباراة بترو أتليتكو والتي تعتبر مهمة في مشوار الأبيض نظرًا لموقفه في المجموعة بعد الخسارة من جورماهيا والتعادل أمام نصر حسين داي وبترو أتليتكو.

- حميد أحداد

قد يلجأ جروس للاعتماد على المهاجم المغربي حميد أحداد لتعويض غياب كهربا، حيث بدأ جروس الاعتماد على صاحب الـ24 عامًا بعدما شارك بديلاً في مباراة جورماهيا الكيني في الجولة الأولى من دور المجموعات والتي انتهت بخسارة الزمالك (4-2).

أحداد والذي يعاني من قلة الظهور مع الزمالك في المنتصف الأول من الموسم شارك في ست مباريات بالدوري فشل في تسجيل أي هدف في الدوري.

- زيزو

الورقة الثانية التي قد تكون متاحة لجروس وهو أحمد مصطفى "زيزو" الوافد للقلعة البيضاء في سوق الانتقالات الشتوية.

زيزو القادم من مورينسي البرتغالي بدأ في الدخول ضمن حسابات جروس حيث شارك في مباراتين بالدوري صنع خلالها هدفًا كانت في مباراته الأولى مع الزمالك أمام إنبي في الجولة قبل الماضية.

- عبد الله جمعة

المفاجأة التي قد يقوم بها جروس وهو الاعتماد على عبد الله جمعة في مركز الظهير الأيسر لتعويض غياب كهربا.

صاحب الـ23 عامًا والذي يشارك حاليًا في مركز الجناح الأيسر لديه الإمكانية في المشاركة بمركز الجناح الأيسر حيث سبق له اللعب في هذا المركز خلال مشواره مع فريق المصري البورسعيدي وتحديدًا في موسم (2016 -2017).

وإذا لجأ جروس للاعتماد على عبد الله جمعة لتعويض غياب كهربا فسيكون بهاء مجدي قريبًا من المشاركة في الظهير الأيسر أمام بترو أتليتكو.