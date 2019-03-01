أهداف اليوم.. فوز الجونة.. خسارة الاتفاق.. وفالنسيا لنهائي الكأس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365: زوار الخليج 365 الكرام نقدم لكم تقريرًا يوميا بأبرز الاهداف التي سجلت ليوم الخميس 28 فبراير. الدوري المصري .. الجونة 2 - 1 بتروجيت نصف نهائي كأس إسبانيا.. فالنسيا 1 - 0 بيتيس الدوري السعودي.. التعاون 4 - 1 الاتفاق الدوري السعودي.. الشباب 0 - 1 النصر أهداف مباراة قاسم باشا وبلدية أكهيسار سبور

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