21 لاعبا في قائمة الزمالك لمواجهة بترو أتلتيكو.. وجروس يستبعد هؤلاء

أعلن السويسري «كريستيان جروس»، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن قائمة الفريق المسافرة إلى أنجولا غدًا لمواجهة بترو أتليتكو الأنجولي، الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات بالكونفدرالية الأفريقية.

وشهدت قائمة الزمالك غياب كل من: «محمود علاء ومصطفى فتحي بداعي الإصابة وطارق حامد للإيقاف ومحمود كهربا للإيقاف من إدارة النادي ومحمد عنتر ومحمد إبراهيم لأسباب فنية».

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم جنش وعماد السيد وعمر صلاح.

خط الدفاع: حمدي النقاز وحازم إمام ومحمود الونش ومحمد عبد الغني ومحمد عبد السلام وبهاء مجدي وعبد الله جمعة.

خط الوسط: محمود عبد العزيز ومحمد حسن وفرجاني ساسي ويوسف أوباما وأحمد مصطفى زيزو وإبراهيم حسن وأيمن حفني وأحمد مدبولى.

خط الهجوم: عمر السعيد وخالد بوطيب وحميد أحداد.

وشهدت قائمة الزمالك غياب كل من: «محمود علاء ومصطفى فتحي بداعي الإصابة وطارق حامد للإيقاف ومحمود كهربا للإيقاف من إدارة النادي ومحمد عنتر ومحمد إبراهيم لأسباب فنية».

ويحتل الزمالك المركز الرابع في المجموعة الرابعة بالكونفدرالية برصيد نقطتين، بينما يحتل بترو أتلتيكو المركز الثاني بأربع نقاط.