رياضة | ماذا ينتظر منافسو محمد صلاح في الدوري الإنجليزي؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ماذا ينتظر منافسو محمد صلاح في الدوري الإنجليزي؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

باتت المنافسة بين فريقي ليفربول ومانشستر سيتي على لقب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" مشتعلة للغاية مع اقتراب الموسم على نهايته.

ويتصدر ليفربول المحترف بين صفوفه الدولي المصري محمد صلاح ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 69 نقطة، بينما يحتل مانشستر سيتي المركز الثاني برصيد 68 نقطة، وستكون المباريات العشرة المتبقية في "البريميرليج" حاسمة لبطل الدوري بالموسم الحالي.

ويتطلع ليفربول لحصد لقب بطولة الدوري الإنجليزي والغائب عن خزائن بطولاته منذ موسم 1989-1990، بينما يسعي مانشستر سيتي للاحتفاظ بلقب البطولة للموسم الثاني على التوالي.

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" المباريات المتبقية لفريق مانشستر سيتي بالدوري الإنجليزي:-

-2 مارس .. بورنموث × مانشستر سيتي

-9 مارس .. مانشستر سيتي × واتفورد

-30 مارس .. فولهام × مانشستر سيتي

-6 أبريل .. مانشستر سيتي × كارديف سيتي

-14 أبريل .. كريستال بالاس × مانشستر سيتي

-20 أبريل .. مانشستر سيتي × توتنهام

-24 أبريل .. مانشستر يونايتد × مانشستر سيتي

-28 أبريل .. بيرنلي × مانشستر سيتي

-4 مايو .. مانشستر سيتي × ليستر سيتي

-12 مايو .. برايتون × مانشستر سيتي