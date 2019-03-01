رياضة | دي يونج: مستواي تراجع بعد إعلان انضمامي لبرشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر دي يونج: مستواي تراجع بعد إعلان انضمامي لبرشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث النجم الهولندي فرانكي دي يونج، لاعب وسط أياكس أمستردام الهولندي الذي وقع على عقود انضمامه لبرشلونة الإسباني خلال الصف المقبل، عن تراجع مستواه بعد الإعلان عن الصفقة.

وقال دي يونج في تصريحات صحفية: من الممكن صحيحاً, بعد الاعلان لم العب مثل بداية الاسابيع ربما كنت افكر بالصفقة, لكن منذ مباراة ريال مدريد اشعر بأنني تحسنت".

وبسؤواله.. هل عثرت على منزل في برشلونة او اذهب مع ميكي (صديقته) إلى هناك لمدة يومين لنجد لك منزلاً رد دي يونج بقوله: "لا أعتقد انها تريد الذهاب معك إلى هناك (يضحك)".