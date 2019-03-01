رياضة | شوقي غريب يرد على اتهامه بمجاملة "نجل" أحمد شوبير بعد ضمه للمنتخب الأوليمبي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شوقي غريب يرد على اتهامه بمجاملة "نجل" أحمد شوبير بعد ضمه للمنتخب الأوليمبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أوضح شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأوليمبي، حقيقة ضمه لـ"مصطفي شوبير" حارس مرمي فريق الشباب بالنادي الأهلي لقائمة الفراعنة، مجاملة لوالده أحمد شوبير نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم.

وقال "غريب" في تصريحات لبرنامج "ملعب أون" عبر فضائية "أون سبورت": " لا أعرف المجاملة أو أي شيئ في اختياراتي لقائمة المنتخب الأوليمبي".

وأضاف: " هدفنا الرئيسي الصعود لدورة الألعاب الأوليمبية المقبلة .. بماذا سيفيدني أحمد شوبير وهو نائب لرئيس اتحاد الكرة في حالة فشلي في تحقيق هذا الهدف؟ .. اللي بيفشل يرحل فورًا عن منصبه ولن يساعده أحدًا".

وواصل: " أحرص على منح جميع اللاعبين فرصة التواجد مع المنتخب الاوليمبي لتجربة جميع العناصر، وما ينطبق على مصطفي شوبير في الأهلي، ينطبق ايضًا على عمر صلاح حارس الزمالك".

وأردف: " لا أختار اللاعبين في قائمة المنتخب الاوليمبي من "الخيال" ولكن اختياراتي تأتي بعد مناقشات عديدة مع الجهاز المعاون، وتكون بعد اقتناع جميع أفراد الجهاز".

وأتم تصريحاته : " أراعي ربنا وضميري في عملي ولا أعرف المجاملة".