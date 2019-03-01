رياضة | فالفيردي يجهز مفاجأة كبيرة لريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فالفيردي يجهز مفاجأة كبيرة لريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشارت تقارير صحفية إسبانية، إلى أن إرنيستو فالفيدري، مدرب فريق برشلونة الإسباني، يسعى لتجديد دماء الفريق، في ظل توالي المباريات في العديد من البطولات.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "الآس" فإن فالفيردي يخطط لإعطاء الاكسجين، عن طريق تغيير التشكيلة يوم السبت في ملعب سانتياجو البرنابيو، أمام ريال مدريد في الليجا، حيث يتم تغيير في كل سطر.

الجدير بالذكر أن ما هو مؤكد أن البارسا لن يدخل يوم السبت في كلاسيكو الليجا، بنفس تشكيلة كلاسيكو كأس الملك التي حقق خلالها الفريق الكتالوني الفز 3-0.

حيث أن الفرنسي صامويل اومتيتي سيدخل لإراحة مواطنه كليمونت لينجليت، وفي الوسط أرثور ميلو أو أرتورو فيدال، وفي الهجوم يمكن ان نرى فيليبي كوتينهو.