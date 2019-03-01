رياضة | أهم أخبار ريال مدريد اليوم الخميس 28 فبراير.. الريال يحدد سعر مارسيلو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهم أخبار ريال مدريد اليوم الخميس 28 فبراير.. الريال يحدد سعر مارسيلو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد ريال مدريد اليوم الخميس الموافق 28 فبرلير 2019 العديد من الأحداث الهامة الخاصة بفريق الكرة أبرزها اقتراب رحيل المدير الفني سانتياجو سولاري ونجمي الفريق مارسيلو وأسينسيو. وإليكم أهم أخبار ريال مدريد اليوم :

- ريال مدريد يعثر على بديل مارسيلو

كشفت تقارير صحفية بريطانية، أن نادي ريال مدريد الإسباني وجد البديل الأمثل لمركز دفاعه، في ظل اقتراب لاعبه البرازيلي مارسيلو من الرحيل في الميركاتو الصيفي المقبل.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن ريال مدريد يزاحم أرسنال الإنجليزي على خدمات مدافع أياكس أمستردام الهولندي نيكولاس تاجليافيكو.

الجدير بالذكر ان مدافع أياكس مرتبط بكل من أرسنال ونيوكاسل يونايتد، لكن وكيل أعماله يقول إن عملاق الدوري الأسباني يقود السباق.

- جماهير ريال مدريد تنقلب على سولاري بعد لقطة الكلاسيكو المثيرة

اشعل سانتياجو سولاري المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني غضب الجماهير عقب خسارة الكلاسيكو يوم أمس أمام برشلونة بنتيجة 3-0 في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

ذكرت صحيفة الموندو ديبورتيفو الكتالونية، أن سولاري اشعل غضب جماهير ريال مدريد بعدما رفض الخروج مع لاعبي الفريق وقرر الخروج منفرداً من الباب الخلفي .

واضافت الصحيفة، أن الجماهير وقفت تنتظر سولاري لدعمه ومساندته لتجاوز هذه الأزمة قبل اللقاء المقبل أمام برشلونة يوم السبت بالدوري ولكنه رحل بسيارته منفرداً من الباب الخلفي خوفاً من مواجهة الجماهير.

- ريال مدريد يحدد سعر بيع مارسيلو

اشارت تقارير صحفية إيطالية إلي أن بيريز رئيس نادي ريال مدريد اتخذ قراراً حول مستقبل البرازيلي مارسيلو داخل جدران قلعة الملكي.

ذكرت شبكة ميديا سيت الإيطالية، أن بيريز اجتمع مع وكيل أعمال البرازيلي مارسيلو وأبلغه بالموافقة على رحيله في الصيف المقبل.

واكد بيريز في حديثه مع وكيل البرازيلي مارسيلو بأنه لا يمانع في رحيله بالصيف المقبل لنادي يوفنتوس الإيطالي بشرط الاستفادة المادية القوية من الصفقة.

- سولاري يقترب من الرحيل عن ريال مدريد

ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن رصيد الأرجنتيني سانتياجو سولاري المدير الفني لريال مدريد بدأ في النفاد داخل النادي الملكي.

وأفادت صحيفة سبورت الإسبانية بأن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد بدأ في البحث عن بدلاء لسولاري عقب خسارة ريال مدريد من برشلونة بثلاثية نظيفة أمس الأربعاء في كأس ملك إسبانيا وتوديعه البطولة.

وأشارت سبورت إلى أن ريال مدريد لن يتخذ قرارًا عنيفًا بإقالة سولاري في الأيام المقبلة بسبب ارتباط الفريق بخوض مباريات قوية، حيث سيواجه برشلونة في الليجا السبت المقبل قبل أن يلعب ضد آياكس في دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا الثلاثاء المقبل.

- بايرن ميونخ يرصد 120 مليون يورو للتعاقد مع أسينسيو

ذكرت تقارير صحفية أن بايرن ميونخ يرغب بشدة في التعاقد مع ماركو أسينسيو نجم ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأشارت التقارير إلى أن ريال مدريد لن يوافق على بيع أسينسيو إلا إذا وصل الملكي عرضًا بقيمة 150 مليون يورو موضحة أن ادارة الفريق البافاري تجهز عرضًا بقيمة 120 مليون يورو لضم أسينسيو ولكن الميرينجي لن يقبل بمقابل مادي يقل عن 150 مليون يورو.

يذكر أن ليفربول وآرسنال وتشيلسي يرغبون في التعاقد مع أسينسيو في الموسم المقبل مقابل حوالي 100 مليون يورو بجانب مفاوضات من بايرن ميونخ.

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