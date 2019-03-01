المحكمة الرياضية ترفض استئناف كوليبالي ضد عقوبة الأهلي

الشروق - محمود باهي
تلقى النادي الأهلي خطابا اليوم الخميس من المحكمة الرياضية تشير فيه إلى رفض استئناف الإيفواري، سليماني كوليبالي مهاجم الفريق السابق ضد الغرامة المستحقة لصالح الأهلي.
وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم، عاقب كوليبالي بغرامة قدرها مليون و436 ألف دولار، لرحيله عن الفريق بشكل مفاجئ قبل عامين.
وبذلك بات اللاعب الإيفواري أو أي ناد يرغب في التعاقد معه ملزما بسداد الغرامة المالية للنادي الأهلي.
ويستعد المستشار القانوني للأهلي، حلمي عبد الرازق، لإرسال صورة من قرار المحكمة الرياضية إلى...
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