صدمة للأهلي

الشروق - محمود باهي تلقى الجهاز الفني للأهلي بقيادة مارتن لاسارتي صدمة بعد نتائج الأشعة التي أجراها شريف إكرامي حارس مرمى الفريق. أثبتت الفحوصات الطبية والأشعة التي أجراها إكرامي، إصابته بتمزق في عضلة الساق (السمانة)، وحاجته لبرنامج علاجي وتأهيلي لمدة شهر ونصف. Advertisements وتعرض حارس مرمى الأهلي لهذه الإصابة خلال مران اليوم الصباحي، وأجبرته على عدم استكمال التدريب. ويستعد الأهلي للقاء بتروجت يوم الاثنين المقبل في الجولة 26 من الدوري الممتاز. ومن المنتظر أيضا أن يغيب شريف إكرامي عن مباريات الفريق طوال شهر مارس...

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