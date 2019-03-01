بالفيديو.. يوم سيء للمحترفين المصريين.. خروج من الكأس.. وهزيمة قاسية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

الخميس 28 فبراير.. يوم لن يتمنى المحترفون المصريون أن يواجهوا مثله خلال الفترة المقبلة فالشهر الذي يكتب أخر يوم به لم يشهد أي فوز أو نتيجة إيجابية لأي لاعب من محترفينا في الخارج.

وبدأ اليوم بهزيمة قاسية لفريق الاتفاق؛ حيث يتواجد بصفوفه لاعب الأهلي المُعار له، حسين السيد، فتلقت شباكهم 4 أهداف بينما سجل هدفًا وحيدًا خلال المباراة التي انطلقت في الثالثة عصر اليوم ضمن منافسات الأسبوع الـ 22 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

وشارك حسين السيد أساسيًا ولمدة 77 دقيقة ولكنه لم يصنع أو يُسجل أي هدف.

وعقب الهزيمة توقف رصيد الاتفاق عند النقطة 28 في المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري السعودي.

وفي اليونان كانت المفاجأة فأحمد حسن كوكا، هُزم فريقه أوليمبياكوس بهدف نظيف في إياب دور ربع نهائي الكأس بعدما تعادلوا خارج أرضهم بثلاثة أهداف لكل منهما.

ولم يُشارك كوكا من البداية؛ حيث جلس ظلّ يُشاهد المباراة من على مقاعد البدلاء حتى الدقيقة 66 قبل أن يُشارك ولكن لم يصنع أو يُسجل أي هدف بل شهد فريقه وهو يضيع ركلة جزاء في الدقيقة 88 من عمر اللقاء.

وهو الأمر الذي استمر في تركيا فخرج قاسم باشا، الذي يضم المصريين محمود حسن تريزيجه وكريم حافظ، من دور ربع نهائي الكأس أيضًا بعدما هُزموا بهدفين مقابل هدف في الإياب؛ حيث صنع تريزيجه هدف فريقه بالمباراة.

وكان قاسم باشا قد هُزم بثلاثية مقابل هدف في الذهاب.

ملخص لمسات تريزيجه:

وكذلك لم يُحقق فريق أُحد الذي يضم بصفوفه أحمد جمعة، مُهاجم المصري البورسعيدي المُعار له نتيجة إيجابية فقد تعادل سلبيًا أمام الفتح ضمن منافسات كأس دوري الأمير محمد بن سلمان.

وشارك أحمد جمعة أساسيًا ولكنه خرج في الدقيقة 80 من عمر المباراة.