اتحاد الكرة يدعم مبادرة "معا من أجل مصر"

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة المهندس هاني أبو ريدة دعمه الكامل لكل المبادرات الرياضية الجادة تجاه المجتمع كواجب وطني ورسالة يحملها كل رياضي تجاه بلده ، وثمن الاتحاد المصري لكرة القدم المبادرة التي أطلقها أحد أبنائه الكابتن أحمد حسن في أعقاب الحادث الأليم الذي عاشته مصر بالأمس ، حيث أعلن دعمه الكامل لها .

وكان أحمد حسن كابتن المنتخب الوطني الأسبق قد أطلق مبادرة بعنوان: مبادرة الرياضيين ..

معا من أجل مصر، وجاء نصها على النحو التالي:

من منطلق الدور الوطني والمجتمعي تجاه الوطن خاصة في ظل هذه الظروف الأليمة وبالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة والوزير أشرف صبحي، أدعو كل الرياضيين من جميع الألعاب في مصر وكل قطاعات الرياضة وكل المتطوعين لأعمال الخير للتواجد غدا في صلاة الجمعة في مركز شباب الجزيرة لأداء صلاة

الغائب وللتبرع بالدم لصالح مصابي حادث محطة مصر في رمسيس ولكل المحتاجين للدم والتعبير بأي شكل من الأشكال و التضامن معهم ومع أسر ضحايا الحادث الأليم.

وكلي ثقة في الله بأن الجميع لن يتأخر عن تلبية نداء الواجب ففي مثل هذة المواقف يظهر دائما المعدن الحقيقي والاصيل للمصريين ولفصيل أبناء الوطن معا لأجل مصر، فتواجدنا جميعا على أرض الواقع هي الرسالة الأهم للمشاركة والمساعدة ولو بأبسط ما نملك حتى لا يكون الأمر؟مقتصرا فقط على الدعوات وكلمات العزاء عبر السوشيال ميديا فقط

رحم الله الأبرياء وحفظ الله مصر وطنا وشعبا.