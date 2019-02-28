تدريبات تأهيلية لثنائي الإسماعيلي قبل لقاء بطل الجزائر

أدى ثنائي الإسماعيلي كريم بامبو ومحمد صادق تدريبات تأهيلية داخل صالة الجيمانزيوم بمقر إقامة الفريق بالجزائر للحاق بمباراة قسنطينة الجزائري والمقرر لها الفريق بالجزائر للحاق بمباراة قسنطينة الجزائري والمقرر لهامساء السبت المقبل في الجولة الرابعة لدوري أبطال أفريقيا. ويقوم الجهاز الطبي والتأهيلي بتدريب الثنائي بالجيم لتخفيف العبء البدني والنفسي عليهما.

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