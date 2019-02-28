اونلاين | دوري بلس.. مشاهدة مباراة الاتحاد والأهلي اليوم الجمعة 1-3-2019 في الدوري السعودي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر دوري بلس.. مشاهدة مباراة الاتحاد والأهلي اليوم الجمعة 1-3-2019 في الدوري السعودي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دوري بلس.. مشاهدة مباراة الاتحاد والأهلي اليوم الجمعة 1-3-2019 في الدوري السعودي

يدخل الاتحاد والأهلي قمة جدة في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم، يوم الجمعة، بهدف واحد هو التخلص من الأحزان ومصالحة المشجعين المحبطين، لكن وسط ظروف متباينة تمامًا بين قطبي المدينة.

دوري بلس.. مشاهدة مباراة الاتحاد والأهلي اليوم الجمعة 1-3-2019 في الدوري السعودي

ولا يزال الاتحاد يبحث عن أول انتصار في الدوري في مدينة جدة هذا الموسم، بعدما اكتفى بتذوق طعم الفوز ثلاث مرات فقط في 21 مباراة، وكلها خارج الأرض أمام الباطن والقادسية والوحدة.

دوري بلس.. مشاهدة مباراة الاتحاد والأهلي اليوم الجمعة 1-3-2019 في الدوري السعودي

وأسفر ذلك عن وجود الاتحاد في موقف محرج باحتلال المركز الـ 15 وقبل الأخير برصيد 15 نقطة، قبل تسع جولات على الوصول إلى خط النهاية.

دوري بلس.. مشاهدة مباراة الاتحاد والأهلي اليوم الجمعة 1-3-2019 في الدوري السعودي

وقررت إدارة الاتحاد، يوم الأحد الماضي، إقالة المدرب الكرواتي سلافن بيليتش، وتعيين مدربه السابق خوسيه لويس سييرا الذي سيجد نفسه في اختبار صعب مع بداية العودة إلى قيادة الفريق.

دوري بلس.. مشاهدة مباراة الاتحاد والأهلي اليوم الجمعة 1-3-2019 في الدوري السعودي

وكان الاتحاد خسر 2-صفر على أرضه في استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية، المعروف باسم ”الجوهرة المشعة“، أمام غريمه الهلال المتصدر في مباراة قمة أخرى يوم الخميس الماضي، بينما حقق انتصاره الأخير أمام الوحدة في الرابع من فبراير.