اونلاين | Livehd7 يلا شوت الأهلي والاتحاد اليوم “دوري بلس” مشاهدة رابط مباراة الاتحاد والأهلي بث مباشر KSA Sports الدوري السعودي

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سيكون ملعب ستاد الجوهرة المشعة بمدينة جدة السعودية مسرحاً لإقامة مباراة ديربي جدة بين الأهلي والاتحاد مساء يوم الجمعة الموافق الأول من مارس 2019 في مباراة هي الأهم في مباريات هذا الأسبوع من الدوري السعودي للمحترفين، والتي تلعب ضمن الجولة الثانية والعشرين من البطولة السعودية.

الأهلي يدخل مباراة الجمعة أمام الاتحاد وعينه على تحقيق الفوز من أجل الفوز والعودة مجدداً للمربع الذهبي، الاهلي خاض هذا الموسم 21 مباراة بالدوري السعودي ونجح في تحقق الفوز في 11 مباراة، وتعادل في ثلاث جولات، ليجمع الفريق 36 نقطة وضعته بالمركز الخامس قبل مباراة الديربي مع الأهلي.

أما فريق الاتحاد فحاله لم يك أفضل من فريق الأهلي، النمور يدخلون مباراة ديربي جدة بحثاً عن الفوز من أجل الهروب من شبح الهبوط، والدخول في المنطقة الدافئة بجدول الدوري السعودي للمحترفين، الاتحاد لم يحقق الفوز هذا الموسم في الدوري سوى في ثلاث جولات، وتعادل في ست، ليأتي الفريق بالمركز الخامس عشر وقبل الأخير برصيد 15 نقطة، وبفارق نقطة وحيدة عن الفيحاء صاحب المركز الرابع عشر.

موعد مباراة الأهلي والاتحاد

هذا وستقام مباراة ديربي جدة بين الأهلي والاتحاد مساء يوم الجمعة في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والاتحاد

وسيتم البث الحي والمباشر لمباراة الأهلي ضد الاتحاد في ديربي جدة من خلال شاشة قناة KSA SPORTS HD1 بصوت المعلق فهد العتيبي عبر القناة الصوتية الأولى، والمعلق سمير المعيرفي من خلال القناة الصوتية الثانية، وعبر قناة دوري بلاس سيكون المعلق حماد العنزي.