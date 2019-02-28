اونلاين | livehd7 مشاهدة مباراة الهلال والفيصلي بث مباشر الدوري السعودي للمحترفين 2018-2019 Alhilal

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نقدم لكم البث المباشر لمشاهدة مباراة الهلال والفيصلي، ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين، ويسعي الهلال لتحقيق الفوز من أجل مواصلة تصدره لجدول ترتيب دوري محمد بن سلمان، والاقتراب أكثر فأكثر من تحقيق اللقب.

الهلال والفيصلي بث مباشر الدوري السعودي للمحترفين 2018-2019 من خلال خدمة البث المباشر موقع عرب نيوز الجولة الثانية والعشرون دوري كأس الامير محمد بن سلمان , في اطار مباريات الاسبوع الثاني والعشرين من الدوري السعودي الممتاز سنكون علي موعد مع مباراة الهلال والفيصلي في لقاء سيقام علي ملعب جامعة الملك سعود معقل فريق الهلال في موقعة من المنتظر ان يحقق فيها الهلال الفوز والثلاث نقاط بكل سهولة ويسر للتركيز فيما هو قادم من مباريات هامة للفريق الازرق.

مباراة الذهاب في الجولة العاشرة من البطولة قد انتهت بهدف لكل فريق في موقعة فشل فيها الهلال في تحقيق الانتصار علي حساب الفيصلي وفي مفاجاة كبيرة حينها وسيسعي الهلال لتعويض ما فاته في الذهاب علي ملعب الفيصلي بتحقيق الانتصار في مباراة اليوم ومواصلة التحليق بعيدا عن منافسيه من اجل الحفاظ علي صدارة الدوري السعودي والحفاظ علي اللقب والتركيز في قادم المباريات الهامة للزعيم في دوري ابطال اسيا في مجموعته الصعبة التي تضم الدحيل القطري والعين الاماراتي.

بطاقة مباراة الهلال اليوم.

الدوري السعودي للمحترفين 2018-2019

الدور الثاني

الجولة الثانية والعشرون

ملعب جامعة الملك سعود

ميعاد المباراة.

الجمعة 1 مارس 2019

الساعة 17:35 مساءا بتوقيت مصر.

الساعة 18:35 مساءا بتوقيت السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة. قنوات السعودية الرياضية التي قامت بشراء حقوق الدوري السعودي من مجموعة أم بي سي برو.