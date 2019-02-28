شكرا لقرائتكم خبر عن «مارسيلو» يثير الجدل على دكة البدلاء فى «الكلاسيكو» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أثار البرازيلى مارسيلو، الظهير الأيسر لفريق ريال مدريد الإسبانى، الجدل وهو يجلس على دكة البدلاء فى مباراة برشلونة مساء أمس الأول على ملعب «سانتياجو برنابيو».

وقالت صحيفة «آس» إن مارسيلو ظهر وهو يتحدث مع إيسكو حول غضبه الشديد من المدرب الأرجنتينى سانتياجو سولارى، بسبب جلوسه احتياطيا ومشاركة لاعب آخر من فريق «الكاستيا» وهو ريجيلون بدلًا منه.

وأوضحت الصحيفة أن اللقطات أظهرت الظهير البرازيلى وهو يتحدث مع إيسكو حول رحيله من الريال فى نهاية الموسم قائلا له: «انتهت القصة».

فى نفس السياق، ربط وكيل نيكولاس تاليافيكو، مدافع أياكس، بين اهتمام ريال مدريد بالظهير الأرجنتينى وانضمام مارسيلو، لاعب الفريق الملكى، لصفوف يوفنتوس الصيف المقبل.

وتحدثت عدة تقارير صحفية الأيام الماضية أن ريال مدريد يراقب وضعية تاليافيكو فى أياكس تمهيداً لبدأ المفاوضات لضمه للموسم القادم.

وقال ريكاردو شلايبر، وكيل تاليافيكو، مع راديو «ريفادافيا»: «يقال إن اسم تاليافيكو أصبح مطلوباً فى ريال مدريد بسبب رحيل مارسيلو إلى يوفنتوس».

وأضاف: «ولكن لم يتصل بى أى أحد بعد ولكن هناك اهتمام من عدة أندية، لا يزال فى عقده مع أياكس عامان بعد ولا يوجد شرط جزائى ولكن أياكس حدد السعر الأدنى».

وختم: «لا يمكننى الكشف عن الأندية المهتمة، ولكن يمكننى القول إن من ضمنها ناديا إسبانيا كبيرا، برأيى حان الوقت ليأخذ تاليافيكو خطوة للأمام».

ويهتم فريق أتلتيكو مدريد بخدمات تاليافيكو، والذى يريد ضم الظهير الأيسر لتعويض رحيل فيليبى لويس بنهاية عقده فى يونيو المقبل.

وكان أياكس قد ضم تاليافيكو قبل عام من صفوف إنديبينديينتى، وشارك اللاعب مع الأرجنتين كأساسى فى نهائيات المونديال الماضى والوديات الأخيرة. وعن فينيسيوس جونيور، قال كاسيميرو: التحدث عن فينيسيوس فقط غير عادل، فهو جرىء وشجاع، ولا يخاف من أى شىء، ومستواه رائع هذا الموسم.

وحول فقدان الريال لأهداف كريستيانو رونالدو، أوضح كاسيميرو: لا يمكننا الحديث عن كريستيانو رونالدو لأنه لم يعد معنا، لدينا لاعبون ممتازون فى فريقنا ونعمل على تسجيل العديد من الأهداف، قبل أسبوع كنا نتحدث عن أن كريم بنزيمة هو أفضل رأس حربة فى العالم، وأن فينيسيوس لاعب عظيم وأن لديه الكثير من المستقبل أمامه، علينا أن نحارب بما لدينا من لاعبين.

وأضاف: هزيمة مؤلمة، نحن حزينون، لكن الكأس بطولة انتهت بالفعل بالنسبة لنا، يجب أن نستمر ونفكر فيما تبقى من ألقاب.