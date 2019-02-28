شكرا لقرائتكم خبر عن «مجلس الاتحاد» يوفر أتوبيسات للجماهير أمام الداخلية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اختتم الفريق الأول بنادى الاتحاد السكندرى تدريباته على ملعبه بفرع النادى الجديد بسموحة استعداداً لمواجهة نظيره الداخلية، غداً السبت، على استاد الجيش المصرى ببرج العرب، فى إطار منافسات الجولة 25 لبطولة الدورى العام.

وسعى الجهاز الفنى، بقيادة حلمى طولان، خلال الفترة الماضية إلى علاج لاعبى الفريق نفسياً عقب الفشل فى الوصول إلى الدور قبل النهائى لبطولة كأس زايد للأندية الأبطال، كما سعى لتصحيح كل الأخطاء التى وقع فيها لاعبو الفريق، ولاسيما الدفاعية.

وعقد الجهاز الفنى اجتماعاً مع اللاعبين شدد خلاله على صعوبة المباراة واعتبارها بمثابة عنق الزجاجة نحو الدخول إلى المنطقة الدافئة، ولاسيما أن الاتحاد يحتل حالياً المركز الرابع عشر برصيد 24 نقطة من 22 مباراة، وهو مركز لا يليق على الإطلاق بزعيم الثغر السكندرى.

من جانبه، أكد محمود شعبان، الظهير الأيمن، صعوبة الدورى هذا الموسم، مشدداً على أهمية مباراتى الداخلية والإنتاج الحربى المقبلتين فى الدورى المصرى وأهمية تحقيق الفوز فيهما لتحسين موقع الفريق فى جدول الدورى العام.

وأشار «شعبان» إلى أن لاعبى الفريق عقدوا معاً عدة جلسات، تعاهدوا خلالها على اعتبار المباريات المقبلة مباريات الكؤوس والسعى بكل قوة لحصد النقاط الثلاث بها، لافتاً إلى أن إهدار الفريق نقاطاً سهلة إلى حد ما فى الدور الأول للدورى أثر سلباً على مسيرة الفريق هذا الموسم.

من ناحية أخرى، أعلنت إدارة النادى طرح تذاكر مباراة فريق الكرة مع الداخلية، والتى تُقام فى الخامسة والنصف مساء غد السبت باستاد الجيش ببرج العرب، وذلك بمقر النادى الرئيسى بالشاطبى. وحدد النادى قيمة التذكرة الخاصة بجماهير نادى الاتحاد السكندرى بعشرة جنيهات. من جهة أخرى، قرر مجلس إدارة النادى توفير حافلات خاصة لنقل الجماهير من حاملى التذاكر إلى ملعب استاد الجيش ببرج العرب لمؤازرة الفريق فى مباراته المرتقبة، وذلك من أمام ملعب استاد الجامعة خلف مقر نادى الاتحاد بالشاطبى، من الساعة الثانية عشرة ظهراً.