شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يكتفى بمران واحد فى أنجولا قبل مواجهة بتروأتليتكو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تطير بعثة الفريق الكروى الأول بنادى الزمالك، عصر الجمعة إلى العاصمة الأنجولية لواندا استعدادا لمواجهة بتروأتليتكو في الجولة الرابعة لبطولة كأس الاتحاد الأفريقى الكونفيدرالية، المقررة الأحد المقبل على أرض ملعب استاد 11 نوفمبر، والتى يدخلها «المارد الأبيض» تحت شعار لا بديل عن الفوز باعتبار نقاطها الثلاث هي طوق النجاة لإنعاش آمال الفريق في التأهل للمجموعة الرابعة التي يتذيلها برصيد نقطتين مقابل 4 نقاط لبتروأتليتكو صاحب المركز الثانى.

واستقر كريستيان جروس، المدير الفنى للفريق، على استبعاد الثلاثى محمود علاء للإصابة، وطارق حامد للإيقاف، ومحمود عبدالمنعم كهربا للعقوبة الإدارية بتجميده لأجل غير مسمى- والذى خضع للتحقيق في النادى أمس- فيما يفضل الجهاز الفنى ضم جميع المقيدين أفريقيا في القائمة المسافرة لأنجولا، وهم: محمود عبدالرحيم جنش وعماد السيد وعمر صلاح ومحمود حمدى الونش ومحمد عبدالغنى ومحمد عبدالسلام وعبدالله جمعة وبهاء مجدى وحمدى النقاز وحازم إمام ومحمد حسن وفرجانى ساسى ومحمود عبدالعزيز ويوسف اوباما ومحمد إبراهيم وأيمن حفنى وإبراهيم حسن وأحمد مدبولى وأحمد سيد زيزو وخالد بو طيب وحميد احداد وعمر السعيد. واكتفى جروس بمران واحد في لواندا غدا السبت ليلة المباراة على الملعب الرئيسى بعدما رفض خوض الفريق أي تدريبات اليوم الجمعة في أنجولا والاكتفاء فقط بالتدريب صباح اليوم بمقر النادى قبل التجميع والتوجه إلى المطار، واستقلال الطائرة الخاصة التي وفرها مرتضى منصور، رئيس النادى، التي ستقل الفريق لأنجولا قبل أن تقوم بترانزيت في السودان للتزود بالوقود.

وعقد جروس جلسة مع اللاعبين طالبهم فيها بالتحلى بالعزيمة والإصرار والقتال من أجل إنعاش آمالهم وإسعاد جماهيرهم بالفوز على بطل أنجولا، وتحدث جروس عن أهمية الفترة القادمة للفريق في البطولة الكونفيدرالية، وضرورة التركيز بقوة في تلك المرحلة الحاسمة في المشوار الأفريقى، مؤكدا لهم أنه لا بديل عن الفوز في مباراة بترواتليتكو الأنجولى، كذلك باقى اللقاءات، من أجل الصعود لدور الـ 8 للبطولة.

من جانبه، اجتمع المستشار مرتضى منصور، رئيس النادى، بالجهاز الفنى للفريق واللاعبين قبل السفر، وطالبهم بخوض اللقاءات المتبقية في بطولة الكونفيدرالية الأفريقية، كأنها مواجهات كؤوس وحصد التسع نقاط المتبقية من أجل التأهل إلى دور ربع النهائى.

وطالب مرتضى منصور، لاعبى الزمالك، بضرورة خوض مباراة بترواتليتكو الأنجولى بروح قتالية عالية وخوض اللقاء بهدف حصد النقاط الثلاث، من أجل العودة إلى المنافسة، مؤكدا أنه يثق في قدرات اللاعبين على تخطى الكبوة الأخيرة وإعادة البسمة لجمهورهم، وأضاف منصور: «حظوظ الفريق في التأهل لدور الـ 8 للكونفيدرالية قائمة وبمنتهى القوة، بشروط اللعب بمنتهى الرجولة وبروح الفانلة البيضاء».

يأتى هذا فيما كلف مجلس الإدارة، إسماعيل يوسف، عضو المجلس والقائم بأعمال أمين الصندوق برئاسة البعثة في أنجولا، بدلا من هانى زادة الذي حالت إجراءات البصمة دون حصوله على التأشيرة، فيما يرافق البعثة أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس النادى.

وأكد إسماعيل يوسف، رئيس البعثة، أن مباراة بترواتليتكو بعد غد حياة أو موت، وعلى اللاعبين أن يقاتلوا للرد على المشككين، فيما راهن أمير مرتضى منصور، المشرف على الكرة، ثقته في لاعبى الزمالك، مؤكدا أنهم تعاهدوا على تعويض ما فاتهم والعودة إلى القاهرة بنقاط المباراة الثلاث.