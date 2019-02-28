شكرا لقرائتكم خبر عن جماهير ليفربول تنتقد أداء «صلاح» أمام واتفورد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتقدت جماهير نادى ليفربول الإنجليزى، محمد صلاح، لاعب الفريق الكروى الأول، نجم المنتخب الوطنى، عقب مباراة واتفورد التى فاز فيها الريدز بنتيجة 5/0، وأقيمت على ملعب «أنفيلد»، ضمن منافسات الجولة الـ 28 من بطولة الدورى الإنجليزى الممتاز.

وحصل صلاح على أقل نسبة تصويت من قِبل جماهير النادى الإنجليزى بشأن اختيار رجل مباراة الأمس أمام فريق واتفورد.

ولم يسجل الفرعون أهدافًا، وانتقدت الجماهير اللاعب الذى أصبح بعيدًا عن زيارة شباك المنافسين خلال الفترة الماضية، حيث قال أحد المشجعين: «ما أصابك يا صلاح؟» فيما كتب الآخر: «مانى أصبح يتفوق على مو». ورشح الحساب الرسمى لليفربول، عبر موقع تويتر، أربعة لاعبين للحصول على لقب رجل المباراة أمام واتفورد وهم: «محمد صلاح، ساديو مانى، فابينيو، ترينت ألكسندر أرنولد» وفاز «أرنولد» باللقب بعد حصوله على 62 % من نسبة التصويت، ويليه «مانى» بـ16%، ثم «فابينيو» بـ14 %، وأخيرًا «صلاح» 8% فقط.

فى نفس السياق، تفوق الأرجنتينى سيرجيو أجويرو، مهاجم فريق مانشستر سيتى على محمد صلاح، فى صراع سباق هدافى الدورى الإنجليزى الممتاز.

واعتلى المهاجم الأرجنتينى صدارة هدافى البريميرليج برصيد 18 هدفًا بعدما أحرز مساء أمس الأول هدف فوز السيتى على وست هام يونايتد من ركلة جزاء، ليتراجع صلاح إلى المركز الثانى بـ 17 هدفًا.

من جانبه، أشاد الألمانى يورجن كلوب، المدير الفنى لفريق ليفربول، بمستوى محمد صلاح، أمام واتفورد على الرغم من عدم تسجيله لأهداف.

وقال كلوب: «محمد صلاح قدم أداء استثنائيا أمام واتفورد، على الرغم من قيام الخصم بتضييق المساحات من أجل إيقافه». وأضاف المدرب الألمانى: «العديد من المدافعين لا يستطيعون إيقاف محمد صلاح فى ظل المستوى الذى قدمه أمام واتفورد». وعلقت صحيفة «ديلى تليجراف»: «ليفربول يلعب كفريق بلا ضغوط ويسجل خماسية فى واتفورد ويحافظ على القمة،وحظرت الصحف الإنجليزية مو فى عدم تسجيل الأهداف وأجويرو

يتفوق عليه، ومانى يظهر فى الصورة من جديد».