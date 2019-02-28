النصر يتخطى الشباب ويقلص الفارق مؤقتا عن الهلال في الدوري السعودي

اسماء السيد - قلص النصر الفارق عن الهلال المتصدر الى 3 نقاط بفوزه على الشباب الثالث 1-صفر في عقر دار الاخير في افتتاح المرحلة الثانية والعشرين من بطولة السعودية لكرة القدم الخميس.

وسجل المغربي عبدالرزاق حمدالله هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 38.

ورفع النصر رصيده إلى 49 نقطة محافظا على مركزه الثاني بينما بقي الشباب على رصيده السابق 40 نقطة في المركز الثالث. في حين يملك الهلال الذي يلعب ضد الفيصلي الجمعة 52 نقطة.

ورغم الحذر الدفاعي من الطرفين إلا أن النصر كان قريبا من افتتاح باب التسجيل ولكن كرة البرازيلي جوليانو دي باولا أمسكها الحارس التونسي فاروق بن مصطفى على دفعتين (13).

وكانت أخطر فرصة للنصر بواسطة المغربي نورالدين أمرابط الذي صوب كرة قوية من خارج منطقة الجزاء ارتطمت بالقائم قبل أن تعود ويبعدها الدفاع عن منطقة الخطر (23).

وصوب لويز أنطونيو كرة قوية أمسكها الحارس الأسترالي براد جونز ببراعة (30) وصوب النيجيري احمد موسى كرة قوية أمسكها فاروق بن مصطفى وأنهى خطورتها (35).

ومن ركلة ركنية أخطأ الحارس الشبابي في ابعاد الكرة لتجد المغربي عبدالرزاق حمدالله الذي لعبها برأسه داخل المرمى(38).

وفي الشوط الثاني، أضاع فهد الجميعة هدفا أكيدا عندما وضعه حمدالله في مواجهة المرمى قبل أن يصوب الأول الكرة في جسم الحارس وتأخذ طريقها للركنية 82).

وحافظ التعاون على مركزه الرابع إثر فوزه على ضيفه الاتفاق 4-1.

سجل للتعاون عبدالفتاح آدم (6) والكاميروني لياندر تاوامبا (37 من ركلة جزاء و50 و79)، وللاتفاق التونسي أحمد العكايشي (57).

ورفع التعاون رصيده إلى 39 نقطة، بينما بقي الاتفاق في مركزه التاسع برصيد 28 نقطة متلقيا الخسارة الثالثة في آخر خمس مباريات مقابل تعادلين.

واقتنص الفتح نقطة ثمينة أمام مستضيفه أحد بالتعادل السلبي معه.

وبهذه النتيجة رفع الفتح رصيده إلى 32 نقطة في المركز السابع، فيما بقى أحد برصيد 13 في المركز الأخير.

ملخص مباراة أحد والفتح:

ملخص مباراة التعاون والاتفاق: