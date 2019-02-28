نتيجة لقاء الشباب والنصر في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان اليوم 28/2/2019

يلتقي اليوم فريق الشباب مع فريق النصر في الجولة الثانية والعشرين من الدوري السعودي الممتاز، ويحاول الشباب الفوز للظفر بالثلاث نقاط وتقليص الفارق بينه وبين النصر إلى ثلاثة نقاط بدلاً من ستة نقاط، بينما النصر يحاول تقليص الفارق بينه وبين الهلال المتصدر للدوري.

موعد مباراة النصر والشباب

وتنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة والخامسة والنصف بتوقيت جرينتش، وتُذاع المباراة عبر قناة دوري بلس الأولي والرياضية السعودية الأولى.

نتيجة مباراة النصر والشباب

وقد كتب محمد السهلاوي لاعب النصر رسالة للجماهير حثهم فيها على استكمال مساندة الفريق خاصة وأنه يلعب مباراة هامة وثقيلة في مباراة اليوم، وكما أثنى على الجماهير الحريصة على الفريق دائما.

نتيجة المباراة: